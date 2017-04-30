Бэйкер и Мектич победили на соревнованиях в Будапеште в паре

Американец Брайан Бэйкер и хорват Никола Мектич (4) в финале парного разряда турнира в Будапеште оказались сильнее колумбийцев Хуана-Себастьяна Кабаля и Роберта Фары (3) со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность решающей встречи составила 1 час 26 минут.

32-летний представитель США и 28-летний уроженец Загреба в этом сезоне уже выиграли вместе турнир в Мемфисе. Тот трофей стал для них обоих первом в карьере на соревнованиях АТР-тура в парном разряде. Брайан занимает 37-е место, а Никола — 51-е в парном рейтинге АТР.