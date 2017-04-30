Рублёв не сумел выйти в основную сетку турнира в Эшториле

Россиянин Андрей Рублев не смог выйти в основную сетку турнира в Эшториле, уступив в матче второго круга квалификации американцу Бьорну Фратанджело со счётом 5:7, 3:6. Встреча продолжалась 1 час 12 минут. Второй сеяный в квалификационном турнире 19-летний москвич Рублев, занимающий 117-е место в рейтинге АТР, два раза подал навылет и допустил четыре двойные ошибки. На счету пятой ракетки отборочных соревнований 23-летнего американца, занимающего 150-е место в мировой классификации, два реализованных брейка из трёх.