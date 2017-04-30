Пуи: очень доволен тем, как начал грунтовый сезон

Француз Люка Пуи, который выиграл турнир в Будапеште, в двух сетах переиграв британца Аляжа Бедене со счётом 6:3, 6:1, поделился впечатлениями от завоевания титула.

«Я очень доволен тем, как начал грунтовый сезон. Победа здесь придаёт мне большую уверенность в завтрашнем дне. Это была отличная неделя, и было приятно увидеть французских болельщиков на трибунах.

Моя цель на следующие турниры — сыграть на 200 процентов от своих возможностей, поэтому я сделаю всё, что смогу, чтобы быть готовым", — приводит слова Пуи официальный сайт АТР.