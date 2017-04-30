Надаль: выиграть 10-й титул перед своей публикой — об этом невозможно мечтать

Испанец Рафаэль Надаль прокомментировал победу в финале над австрийцем Домиником Тимом, которая принесла ему десятый в карьере титул на турнире в Барселоне.

«Я очень доволен. Для меня это был эмоциональный день. Играть перед своими болельщиками и выиграть здесь 10-й титул — это то, о чём невозможно даже мечтать. Это что-то очень особенное и уникальное. Я сыграл сегодня свой лучший матч на турнире против самого сильного здесь соперника, поэтому я очень счастлив.

В первом сете мы играли на равных и показывали очень высокое качество тенниса. Всё могло случиться. Но во втором сете я стал играть лучше, заставив Доминика несколько раз ошибиться», — приводит слова Надаля официальный сайт АТР.