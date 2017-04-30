Директор турнира в Штутгарте: возвращение Шараповой получилось впечатляющим

Директор турнира в Штутгарте Маркус Гюнтхард прокомментировал возвращение россиянки Марии Шараповой и её выступление на соревнованиях, где она добралась до полуфинала и там проиграла француженке Кристине Младенович.

«На этой неделе я отвечал или вынужден был отвечать на множество вопросов о Шараповой. И я не знаю, стоит ли снова начинать споры по поводу того, почему мы предоставили ей «уайлд-кард». В любом случае, я думаю, у нас были для этого все основания.

Что касается её возвращения, оно получилось впечатляющим. Было заметно, что она не играла 15 месяцев. В некоторых моментах она не показывала ту игру, к которой мы привыкли в её исполнении. Тем не менее это было здорово и для неё, и для нас, что Мария дошла до полуфинала. Но в нём она была уже уставшей и далека от победы», — передаёт слова Гюнтхарда пресс-служба турнира.