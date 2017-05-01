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Хачанов стал 42-й ракеткой мира

1 мая 2017, понедельник. 09:09. Теннис

В обновлённом рейтинге ATP от 1 мая россиянин Карен Хачанов поднялся на 42-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.

Рейтинг ATP. 1 мая

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11 870.
2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 8085.
3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5695.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 5125.
5 (5). Рафаэль Надаль (Испания) – 4735.
6 (6). Милош Раонич (Канада) – 4165.
7 (7). Кей Нисикори (Япония) – 4010.
8 (8). Марин Чилич (Хорватия) – 3565.
9 (9). Доминик Тим (Австрия) — 3535.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2975.

42 (56). Карен Хачанов (Россия) — 937.
65 (63). Даниил Медведев (Россия) — 789.
76 (87). Андрей Кузнецов (Россия) – 670.
88 (89). Михаил Южный (Россия) – 620.
95 (96). Евгений Донской (Россия) — 558.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Карен Хачанов
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