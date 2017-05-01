Тим поднялся на четвёртую строчку в чемпионской гонке ATP

В новой версии чемпионской гонки ATP от 1 мая австриец Доминик Тим поднялся на четвёртую строчку, испанец Альберт Рамос-Виньолас — на восьмую. Лучший из россиян, Даниил Медведев, опустился на 48-ю позицию. В топ-100 вошли россияне Карен Хачанов и Андрей Кузнецов, занявшие 74-ю и 97-ю строчки соответственно.

Чемпионская гонка ATP. 1 мая

1 (1). Роджер Федерер (Швейцария) — 4045.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 3735.

3 (3). Станислас Вавринка (Швейцария) — 1590.

4 (7). Доминик Тим (Австрия) — 1485.

5 (4). Давид Гоффен (Бельгия) — 1460.

6 (5). Григор Димитров (Болгария) — 1375.

7 (6). Жо-Вильфрид Цонга (Франция) — 1265.

8 (9). Альберт Рамос-Виньолас (Испания) — 1220.

9 (8). Джек Сок (США) — 1220.

10 (10). Пабло Карреньо-Буста (Испания) — 1120.

…

48 (45). Даниил Медведев (Россия) — 355.

55 (52). Евгений Донской (Россия) — 314.

56 (51). Андрей Рублёв (Россия) — 311.

74 (115). Карен Хачанов (Россия) — 260.

97 (116). Андрей Кузнецов (Россия) — 215.