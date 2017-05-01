Хачанов поднялся на восьмую строчку в чемпионской гонке U21, Медведев — третий

Немец Александр Зверев сохранил лидерство в чемпионской гонке среди теннисистов не старше 21 года. Лучший из россиян, Даниил Медведев, занимает третью строчку. Его соотечественники Карен Хачанов и Андрей Рублёв располагаются на 8-й и 10-й позициях соответственно. Восемь лучших игроков в этой возрастной категории по итогам сезона выступят на «Мастерсе-U21» в Милане.

Чемпионская гонка U21. 1 мая

1 (1). Александр Зверев (Германия) — 700.

2 (2). Борна Чорич (Хорватия) — 435.

3 (3). Даниил Медведев (Россия) — 315.

4 (10). Чхун Хён (Южная Корея) — 293.

5 (4). Эрнесто Эскобедо (США) — 281.

6 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 281.

7 (5). Фрэнсис Тиафо (США) — 272.

8 (15). Карен Хачанов (Россия) — 260.

9 (13). Кентен Алис (Франция) — 251.

10 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 246.