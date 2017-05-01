Якупович и Н. Киченок выиграли турнир в Стамбуле в парном разряде

Представительница Словении Далила Якупович и украинка Надежда Киченок стали победительницами турнира в Стамбуле в женском парном разряде. В финале они обыграли американку Николь Меликар и бельгийку Элисе Мертенс со счётом 7:6 (8:6), 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут.

Для Якупович этот титул WTA в парном разряде стал первым в карьере, для Киченок – третьим.

В одиночном разряде титул в Стамбуле завоевала украинская теннисистка Элина Свитолина, в финале обыгравшая Мертенс — 6:2, 6:4.