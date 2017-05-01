Бедене: я немного расстроен, так как у меня возникли проблемы с пальцем

Представитель Великобритании Аляж Бедене прокомментировал своё поражение от француза Люки Пуи в финале турнира в Будапеште со счётом 3:6, 1:6.

«Я немного расстроен, так как у меня возникли проблемы с пальцем. Я ощущал дискомфорт, выполняя удары. Я был далёк от желаемого уровня игры для победы над Люкой, но и он действовал отлично. Кажется, у него проходили все удары. Если я кому-то проигрываю, то это должен быть хороший игрок и человек, как Люка», — приводит слова Бедене официальный сайт ATP-тура.