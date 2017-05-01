Макарова вышла во 2-й круг турнира в Рабате, где может сыграть с Павлюченковой

Российская теннисистка Екатерина Макарова вышла во второй круг турнира в Рабате, обыграв представительницу Бельгии Янину Викмайер со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. 28-летняя уроженка Москвы совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Макарова поспорит либо со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой (1), либо с победительницей квалификации.