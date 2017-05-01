Вондроушова одолела Виттёфт в первом круге турнира в Праге

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (WC) пробилась во второй круг турнира в Праге, одолев представительницу Германии Карину Виттёфт со счётом 6:7 (6:8), 7:5, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа 30 минут. Маркета 5 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 8 из 19 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал победительница турнира в Биле поспорит либо с хорваткой Аной Конюх (7), либо с представительницей Словакии Яной Чепеловой (WC).