Томпсон вышел во второй круг в Стамбуле, выиграв два сета со счётом 6:0

Австралийский теннисист Джордан Томпсон пробился во второй круг турнира в Стамбуле, одолев представителя Испании Адриана Менендеса-Масейраса (Q) со счётом 6:7 (4:7), 6:0, 6:0. Продолжительность встречи составила 2 часа 7 минут. Джордан 10 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету Менендеса-Масейраса 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Томпсон поспорит с представителем Аргентины Диего Шварцманом, который посеян под третьим номером.