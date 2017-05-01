Робредо в свой день рождения обыграл Донского на турнире в Эшториле

Российский теннисист Евгений Донской не сумел пробиться во второй круг турнира в Эшториле, проиграв представителю Испании Томми Робредо со счётом 3:6, 2:6. Продолжительность встречи составила 1 час 12 минут. Томми дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнов. На счету Евгения 3 эйса, 5 двойных ошибок и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований уроженец Остальрика, которому 1 мая исполнилось 35 лет, поспорит со своим соотечественником Пабло Карреньо-Бустой (1).