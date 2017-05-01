Дарси победил Селу и сыграет с Веселы на турнире в Стамбуле

Бельгийский теннисист Стив Дарси (8) вышел во второй круг турнира в Стамбуле, в двух партиях обыграв представителя Израиля Дуди Селу со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 41 минуту. Стив ни разу не подал навылет и реализовал 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований 33-летний уроженец Льежа, занимающий 49-ю строчку в рейтинге ATP, поспорит с представителем Чехии Иржи Веселы. За свою карьеру Стив выиграл два турнира ATP в одиночном разряде.