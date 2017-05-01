Шарапова — 262-я в обновлённом рейтинге WTA

В обновлённом рейтинге WТА от 1 мая россиянка Мария Шарапова, вернувшаяся на корт после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония, занимает 262-е место, имея в активе 185 очков.

На первом после возвращения турнире в Штутгарте Шарапова одержала три победы, дойдя до полуфинала. 262-е место не позволит Шараповой попасть в квалификацию «Ролан Гаррос», так что остаётся только рассчитывать на «уайлд-кард» от организаторов, которые обещали объявить своё решение 16 мая.

Рейтинг WTA. 1 мая

1 (1). Серена Уильямс (США) — 7010.

2 (2). Анжелика Кербер (Германия) — 6925.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 6010.

4 (5). Симона Халеп (Румыния) — 5206.

5 (4). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065.

6 (6). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4691.

7 (7). Йоханна Конта (Великобритания) — 4330.

8 (8). Агнешка Радваньска (Польша) — 4205.

9 (9). Светлана Кузнецова (Россия) — 4015.

10 (10). Мэдисон Кис (США) — 3857.

…

14 (14). Елена Веснина (Россия) — 2960.

16 (16). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 2475.

28 (29). Дарья Касаткина (Россия) — 1630.

41 (43). Екатерина Макарова (Россия) — 1275.

77 (77). Наталья Вихлянцева (Россия) – 786.

78 (75). Евгения Родина (Россия) — 756.

89 (88). Екатерина Александрова (Россия) — 680.

90 (89). Ирина Хромачёва (Россия) — 680.

…

262. Мария Шарапова (Россия) – 185.