Ван Цян вышла во 2-й круг турнира в Праге и сыграет с Джорджи

Китаянка Ван Цян вышла во второй круг турнира в Праге, в трёх сетах обыграв гречанку Марию Саккари со счётом 6:1, 4:6, 6:2. Теннисистки провели на корте 1 час 49 минут. 25-летняя уроженка Тяньцзиня Ван Цян, занимающая 56-е место в рейтинге WTA, два раза подала навылет и реализовала пять брейк-пойнтов из семи возможных. На счету 21-летней афинянки Саккари, расположившейся на 96-м месте в мировой классификации, один эйс и один брейк.

За выход в четвертьфинал Ван Цян сразится с итальянкой Камилой Джорджи.