Элиаш и Андерсон вышли во второй круг турнира в Эшториле

Португалец Гастау Элиаш вышел во второй круг турнира в Эшториле, в трёх сетах обыграв Малека Жазири из Туниса со счётом 6:4, 3:6, 6:3. Теннисисты провели на корте 2 часа 16 минут. Уроженец Лоуриньи Элиаш, занимающий 107-е место в рейтинге АТР, реализовал три из четырнадцати брейк-пойнтов и допустил одну двойную ошибку. На счету 68-й ракетки мира Жазири два брейка и одна двойная ошибка.

В другом матче первого круга Кевин Андерсон из ЮАР в двух сетах обыграл итальянца Сальваторе Карузо (Q) со счётом 6:2, 6:3.