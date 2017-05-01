Риске обыграла Корне на турнире в Рабате и сразится с Эррани

Восьмая сеяная американка Элисон Риске вышла во второй круг турнира в Рабате, в двух сетах обыграв француженку Ализе Корне со счётом 6:2, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. 26-летняя уроженка Питтсбурга, занимающая 40-е место в рейтинге WTA, один раз подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала шесть из десяти брейк-пойнтов. На счету 27-летней француженки, расположившейся в мировой классификации тремя строчками ниже, три брейка и четыре двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Риске сразится с итальянкой Сарой Эррани.