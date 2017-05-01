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Томич вышел во 2-й круг на турнире в Стамбуле, обыграв Сафвата

1 мая 2017, понедельник. 22:19. Теннис

Шестой сеяный австралиец Бернард Томич в матче первого круга на турнире в Стамбуле в трёх сетах обыграл египтянина Мохамеда Сафвата (LL) со счётом 5:7, 7:5, 6:3. Теннисисты провели на корте 1 час 57 минут. 40-я ракетка мира 24-летний уроженец Штутгарта шесть раз подал навылет и сделал два брейка. На счету 26-летнего египтянина, занимающего 216-е место в рейтинге АТР, пять эйсов, две двойные ошибки и один брейк.

В матче за выход в четвертьфинал соперником Томича станет Рожериу Дутра да Силва из Бразилии.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Бернард Томич
Новости. Теннис
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