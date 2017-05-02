Скьявоне: на грунте есть время и подумать, и пробить, и добежать в защиту

Чемпионка «Ролан Гаррос»-2010 итальянка Франческа Скьявоне (WC) в своём стартовом матче на турнире в Рабате обыграла четвёртую сеяную венгерку Тимю Бабош.

«На грунтовом корте у меня есть время и подумать, и пробить, и добежать в защиту после атаки. Мне это нравится, но в то же время это непросто, так как приходится много бегать.

Сегодня играть было сложно, потому что она очень хороший игрок и быстро прогрессирует. К тому же мешал ветер. Думаю, мне помогло то, что я резала, хорошо бегала и била по высоким мячам, направление движения которых старался изменить ветер. Я очень довольна этой победой», — приводит слова Скьявоне официальный сайт WTA.