Дель Потро: когда начинаю в Португалии, получается отличный сезон на грунте

28-летний аргентинец Хуан-Мартин дель Потро дважды выигрывал турнир в Португалии, в 2011 и 2012 годах, но с тех пор не выступал в Эшториле. В первом круге нынешних соревнований ему предстоит сыграть против соперника из Японии Юити Сугита.

“Я чувствую себя как дома. Мне многое нравится в Португалии. Эшторил всегда был для меня отличным местом. У меня прекрасные воспоминания от этого турнира. Но есть кое-что новое для меня, так как турнир теперь проходит на других кортах. Но это одинаково для всех игроков, так что я рад, что вернулся. Каждый раз, когда я начинаю в Португалии, то у меня получается отличный сезон на грунте. На этот раз я постараюсь повторить это снова.

Я отлично себя чувствую и готов начать грунтовый сезон в надежде, что смогу наслаждаться хорошими результатами. У меня много болельщиков и людей, которые поддерживают меня, и я буду рад сыграть для них», — приводит слова дель Потро официальный сайт АТР.