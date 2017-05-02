Возняцки: мы все сильно скучаем по Квитовой

Датская теннисистка Каролина Возняцки призналась, что скучает по чешке Петре Квитовой, которая продолжает работать над восстановлением после травмы руки. Теннисистки встретились в Праге.

«Было здорово снова увидеть её улыбку. Надеюсь, она вернеёся как можно скорее. Мы все сильно по ней скучаем», - приводит слова Возняцки официальный сайт WTA.

Напомним, Квитова получила повреждение в декабре 2016 года, когда подверглась вооружённому нападению. Спортсменка был ранена ножом в левую руку.

В марте представитель теннисистки Карел Тейкал сообщил, что Петра уже использует повреждённую руку в повседневной жизни.