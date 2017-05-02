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Габашвили вышел во второй круг челленджера в Кимчхоне

2 мая 2017, вторник. 09:26. Теннис

Российский теннисист Теймураз Габашвили вышел во второй круг турнира серии «челленджер» в Кимчхоне (Южная Корея), в двух сетах обыграв представителя Австралии Омара Джасику со счётом 6:2, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 2 минуты. 31-летний уроженец Тбилиси, занимающий 159-ю строчку в рейтинге ATP, 4 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал Габашвили поспорит с японцем Го Соедой (8).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теймураз Габашвили
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