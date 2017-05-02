Т. Надаль: если Рафа проиграет в Мадриде, то это может сказаться на нём

Дядя и тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль оценил шансы племянника на завоевание 10-го титула на Открытом чемпионате Франции и подчеркнул, что до «Ролан Гаррос» ещё многое может измениться.

«Завоевание 10-го титула на Открытом чемпионате Франции стало бы выдающимся событием для Рафы. Во-первых, потому что это 10-й титул, а также потому, что после каждой победы Рафаэля на «Ролан Гаррос» мы уже можем назвать сезон прекрасным для него.

В теннисе и спорте в целом всё может очень быстро меняться. Когда ты побеждаешь, то ощущаешь уверенность в своих силах. Но если бы в матче с Эдмундом в Монте-Карло Рафа проиграл то очко и счёт стал бы 1:2 в третьем сете, то это могло бы пошатнуть его уверенность. Правда в том, что сейчас мы уверены в себе, но если Рафа проиграет в Мадриде, то это может сказаться на нём. До «Ролан Гаррос» ещё многое может произойти», — цитирует Тони Надаля Tennis World USA.