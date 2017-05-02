Призовые за победу на Уимблдоне-2017 в одиночном разряде превысят 2 млн фунтов

Призовые за победу на Уимблдоне 2017 года превысят 2 млн фунтов. Это связано с ослаблением курса британского фунта, вызванного решением британцев отказаться от членства в Евросоюзе, сообщает The Times.

В 2015 году призовые за завоевание титула составляли 1,9 млн фунтов, в 2016 году — 2 млн фунтов.

По словам представителей Всеанглийского лаун-теннисного клуба, при формировании призового фонда будет учитываться экономическая ситуация в мире, включая колебания курсов валют.

Официальное объявление сумм призовых состоится позже.