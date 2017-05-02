Джумхур и Джере вышли во второй круг турнира в Стамбуле

Боснийский теннисист Дамир Джумхур вышел во второй круг турнира в Стамбуле, обыграв грека Стефаноса Циципаса (Q) со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 28 минут. Дамир 1 раз подал навылет и реализовал 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Джумхур поспорит с представителем Хорватии Марином Чиличем (2).

В другом матче первого круга серб Ласло Джере в двух сетах победил немца Даниэля Брандса (Q) — 6:3, 6:4.