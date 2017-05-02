Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Рабате, где сыграет с Макаровой

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (1) вышла во второй круг турнира в Рабате, обыграв представительницу Швейцарии Конни Перрин (Q) со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут. 25-летняя уроженка Самары, занимающая 16-ю строчку в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 9 брейк-пойнтов. На счету Конни 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований Павлюченкова поспорит со своей соотечественницей Екатериной Макаровой.