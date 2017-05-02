Родина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Праге в парном разряде

Россиянка Евгения Родина и представительница Китайского Тайбэя Чан Кайчэнь не сумели пробиться в четвертьфинал турнира в Праге в парном разряде, уступив словачкам Терезе Михаликовой и Шанталь Скамловой (WC) со счётом 6:3, 4:6, [6:10].

Родина и Чан Кайчэнь совершили 1 двойную ошибку и реализовали 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету их соперниц 3 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал Михаликова и Скамлова поспорят с американкой Айшей Мухамммад и представительницей Польши Алицией Росольской (4).