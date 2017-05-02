Кр. Плишкова победила Янкович на старте турнира в Праге

Чешка Кристина Плишкова начала выступление на турнире в Праге с победы над сербкой Еленой Янкович (WC) со счётом 6:4, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 21 минуту. 25-летняя уроженка Лоуни, занимающая 58-е место в рейтинге WТА, отыграла все 7 брейк-пойнтов и сделала 2 брейка.

Следующей оппоненткой Кристины станет либо её соотечественница Люси Шафаржова (5), либо словачка Кристина Кучова.

Немка Мона Бартель (Q) в первом круге разгромила китаянку Чжан Шуай со счётом 6:0, 6:3 и за выход в четвертьфинал поспорит с француженкой Осеан Доден.