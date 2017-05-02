Остапенко одолела Цуренко и встретится с Возняцки в столице Чехии

Латвийская теннисистка Елена Остапенко начала выступление на турнире в Праге и переиграла украинку Лесю Цуренко со счётом 6:4, 6:3. 19-летняя рижанка, занимающая 50-е место в рейтинге WТА, за 1 час 19 минут реализовала 6 брейк-пойнтов из 10, проиграв 4 гейма на своей подаче. Следующей соперницей Елены станет датчанка Каролина Возняцки (2).

Хорватка Ана Конюх (7) уверенно переиграла словачку Яну Чепелову (WC) — 6:2, 6:2 и за выход в четвертьфинал поспорит с ещё одной обладательницей «уайлд-кард» чешкой Маркетой Вондроушовой.