Шафаржова одолела Кучову на старте турнира в Праге

Чешка Люси Шафаржова (5) в первом круге турнира в Праге одержала волевую победу над словачкой Кристиной Кучовой со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Поединок продолжался 2 часа 4 минуты. 30-летняя уроженка Брно, занимающая 37-е место в рейтинге WТА, отыграла 10 брейк-пойнтов из 13 и сделала 4 брейка. Люси исполнила 9 эйсов и допустила 7 двойных ошибок, а её соперница четырежды подала навылет при 8 двойных.

За выход в четвертьфинал Шафаржова поспорит со своей соотечественницей Кристиной Плишковой, победившей сербку Елену Янкович.