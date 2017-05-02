Квитова вернулась на корт и провела тренировку в Монако

Двукратная победительница Уимблдона чешка Петра Квитова, получившая тяжёлую травму руки в результате нападения вооружённого грабителя в собственном доме в декабре, рассказала о новом этапе восстановления.

«Привет, ребята. Надеюсь, эта фотография обрадует вас так же, как меня. Я в Монако, и угадайте, что? Я вернулась на теннисный корт и провела тренировку со своим дорогим другом, ракеткой Wilson», — написала Петра на своей странице в сети «Инстаграм».

Напомним, что грабитель после того, как ранил Петру, забрал из дома пять тысяч чешских крон и скрылся.