Стал известен пол второго ребёнка Новака Джоковича

Вторая ракетка мира серб Новак Джокович и его супруга Елена узнали пол ребёнка, который должен появиться на свет в конце августа 2017 года. По данным Blic, пара ожидает девочку. Напомним, что Новак и Елена впервые стали родителями в октябре 2014 года, когда родился их сын Стефан.

Стоит отметить, что сестра Елены Джокович Анна и её муж баскетболист Лика Богданович, также ожидают рождения ребёнка, а дядя Новака Горан стал отцом близнецов несколько месяцев назад.

В текущем сезоне Джокович завоевал титул в Дохе, но больше ни разу не доходил до полуфинала.