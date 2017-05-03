Стрыцова: мне повезло, что в Праге у меня такая поддержка

Чешка Барбора Стрыцова прокомментировала свою победу над немкой Юлией Гёргес на старте турнира в Праге со счётом 6:4, 6:0.

«Я очень довольна проведённым матчем. Противостоять Юлии всегда непросто. Я отлично её знаю. Она играет очень мощно. Мне повезло, что в Праге, моём родном городе, меня поддерживает такая большая аудитория. Ощущать их поддержку, находясь на корте, — это нечто особенное.

На данный момент я провела три матча на грунте. Я этому рада, но всё равно предстоит проделать некоторую работу над скольжением, резаными ударами. Также важно сохранять терпение», — цитирует Стрыцову официальный сайт тура.