Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Стрыцова: мне повезло, что в Праге у меня такая поддержка

3 мая 2017, среда. 11:21. Теннис

Чешка Барбора Стрыцова прокомментировала свою победу над немкой Юлией Гёргес на старте турнира в Праге со счётом 6:4, 6:0.

«Я очень довольна проведённым матчем. Противостоять Юлии всегда непросто. Я отлично её знаю. Она играет очень мощно. Мне повезло, что в Праге, моём родном городе, меня поддерживает такая большая аудитория. Ощущать их поддержку, находясь на корте, — это нечто особенное.

На данный момент я провела три матча на грунте. Я этому рада, но всё равно предстоит проделать некоторую работу над скольжением, резаными ударами. Также важно сохранять терпение», — цитирует Стрыцову официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Барбора Стрыцова Юлия Гёргес
Новости. Теннис
3 мая 2017, среда
11:48 Маррей: шансы на то, что Шарапова получит WC в квалификацию Уимблдона, высоки
11:32 Дель Потро: чувствую себя лучше, чем рассчитывал перед игрой
11:21 Стрыцова: мне повезло, что в Праге у меня такая поддержка
10:51 Остапенко: думаю, наш год, 1997-й, один из сильнейших
10:47 Вихлянцева: я много трудилась, и наконец всё начинает получаться
10:40 Возняцки: я хорошо начала матч, но затем позволила сопернице вернуться в игру
10:18 Шарапова сыграет с Пуиг на старте турнира Tie Break Tens в Мадриде
09:19 Кравчук вышел в четвертьфинал челленджера в Кимчхоне
09:10 Бачински: забавно напоминать себе, что являешься действующей чемпионкой
09:04 Текстовая онлайн-трансляция матча Вихлянцева — Синякова в Праге
00:41 Стал известен пол второго ребёнка Новака Джоковича
2 мая 2017, вторник
23:48 В. Уильямс посетила свою начальную школу и пообщалась с первой учительницей
23:21 Квитова вернулась на корт и провела тренировку в Монако
22:59 Шафаржова одолела Кучову на старте турнира в Праге
21:34 Дель Потро начал грунтовый сезон с победы над Сугитой в Эшториле
20:48 Кольшрайбер победил Рууда на старте соревнований в Мюнхене
19:58 Калинская и Вихлянцева проиграли на старте турнира в Праге в паре
19:38 Хачанов встретится с Троицки во втором круге турнира в Стабмуле
18:33 Остапенко одолела Цуренко и встретится с Возняцки в столице Чехии
18:04 Бачински разгромила Ларссон на старте турнира в Рабате, Бегу проиграла
17:57 Вихлянцева сыграет с Синяковой во втором круге турнира в Праге
17:23 Кр. Плишкова победила Янкович на старте турнира в Праге
17:07 Родина не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Праге в парном разряде
16:45 Хачанов в трёх сетах обыграл Басилашвили на старте турнира в Стамбуле
16:42 М. Зверев одолел Брауна в первом круге турнира в Мюнхене
16:20 Альмагро стартовал на турнире в Эшториле с победы над Пэром
15:58 Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Рабате, где сыграет с Макаровой
15:50 Сеппи уступил Себальосу в первом круге турнира в Мюнхене
15:12 Вихлянцева разгромила Голубич в первом круге турнира в Праге
14:33 Блинкова и Листер вышли в 1/4 финала турнира в Рабате, отыгравшись с 1:6, 0:4
14:26 Гаврилова уверенно обыграла Заневскую в первом круге турнира в Рабате
14:22 Джумхур и Джере вышли во второй круг турнира в Стамбуле
13:49 Возняцки стартовала на турнире в Праге с победы над Дои
13:47 Получит ли Мария Шарапова право сыграть на «Ролан Гаррос»?
13:38 Читатели: Шараповой понадобится несколько турниров, чтобы набрать былую форму
13:35 Родина проиграла Стосур на старте турнира в Праге
13:21 Первым соперником А. Зверева на турнире в Мюнхене будет Шарди
12:46 Призовые за победу на Уимблдоне-2017 в одиночном разряде превысят 2 млн фунтов
12:17 Т. Надаль: если Рафа проиграет в Мадриде, то это может сказаться на нём
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Басилашвили — Хачанов в Стамбуле
11:32 Хаас: мне потребовалось время, чтобы найти свою игру в матче со Стаховским
10:28 Шарапова и Касаткина претендуют на звание обладательницы лучшего наряда в апреле
10:21 Коукалова: самым большим своим достижением я считаю попадание в топ-20
09:26 Габашвили вышел во второй круг челленджера в Кимчхоне
09:08 Касаткина стала кандидатом на звание «Прорыв месяца»
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получит ли Мария Шарапова право сыграть на "Ролан Гаррос"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+