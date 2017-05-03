Дель Потро: чувствую себя лучше, чем рассчитывал перед игрой

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро остался доволен своей игрой в матче первого круга турнира в Эшториле с японцем Юити Сугитой. 28-летний уроженец Тандиля, занимающий 33-е место в рейтинге АТР, одержал победу в двух сетах со счётом 6:1, 6:3.

«Я чувствую себя лучше, чем рассчитывал перед игрой. Думаю, я провёл прекрасный матч. Я доволен своей подачей и был уверен в ударах с форхенда, бэкхенда и резаных. Чувствую, что я сыграл хорошо», — приводит слова дель Потро официальный сайт ATP-тура.