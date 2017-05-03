14 эйсов помогли Бартель обыграть Доден во втором круге турнира в Праге

Немецкая теннисистка Мона Бартель (Q) вышла в четвертьфинал турнира в Праге, уверенно обыграв представительницу Франции Осеан Доден со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность встречи составила 56 минут. 26-летняя уроженка Бад-Зегеберга 14 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и ни одного брейка.

За выход в полуфинал соревнований Бартель поспорит с победительницей противостояния Камила Джорджи (Италия) — Ван Цян (Китай).