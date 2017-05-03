В 17:30 по московскому времени начнётся матч второго круга турнира в Рабате, в котором сыграют россиянки Анастасия Павлюченкова (1) и Екатерина Макарова. По личным встречам впереди Анастасия — 5-3. В рейтинге WTA Павлюченкова располагается на 16-й позиции, Макарова — на 41-й.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию матча:

Текстовая онлайн-трансляция матча Павлюченкова — Макарова в Рабате

Победительница этого противостояния за выход в полуфинал поспорит либо с украинкой Катериной Бондаренко, либо с американкой Лорен Дэвис (7).