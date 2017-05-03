Томич стал первым четвертьфиналистом турнира в Стамбуле

Австралийский теннисист Бернард Томич (6) пробился в четвертьфинал турнира в Стамбуле, обыграв представителя Бразилии Рожериу Дутра да Силву со счётом 7:5, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 31 минуту. 24-летний уроженец Штутгарта, занимающий 40-ю строчку в рейтинге ATP, 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Рожериу 1 эйс и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований Томич поспорит с победителем матча Милош Раонич (Канада, 1) — Аляж Бедене (Великобритания, LD).