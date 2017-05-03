Победители Уимблдона-2017 получат 2,2 млн фунтов призовых

Призовой фонд Уимблдона 2017 года составит 31,6 млн фунтов, что на 12,5% больше, чем в 2016 году, сообщает пресс-служба соревнований. Победители третьего турнира Большого шлема 2017 года в одиночном разряде получат по 2,2 млн фунтов призовых, что на 10% больше, чем в прошлом сезоне

В целом с 2011 года общий призовой фонд Уимблдона вырос более чем в два раза — с 14,6 млн до 31,6 млн фунтов.

Накануне появилась информация, что решение об увеличении призового фонда связано с ослаблением курса британского фунта, вызванного решением британцев отказаться от членства в Евросоюзе.

Уимблдон пройдет с 3 по 16 июля.