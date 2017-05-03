Цобанян: решение о WC для Шараповой на турнир в Мадриде принял ещё в ноябре

Глава оргкомитета турнира в Мадриде Жерар Цобанян прокомментировал предоставление «уайлд-кард» россиянке Марии Шараповой. Соревнования пройдут с 6 по 13 мая.

«Есть несколько причин, но главная — она отбыла своё наказание. Это чемпионка, выигрывавшая крупнейшие турниры. Она заслуживает большого внимания. Мы говорим о великой чемпионке, которая уже продемонстрировала, на что способна, и так много дала теннису.

Я принял решение предоставить ей «уайлд-кард» ещё в ноябре. Об этом открыто не сообщалось, и это не использовалось в рекламе. Я руководствовался не коммерческими или маркетинговыми соображениями", — цитирует Цобаняна El Pais.