Чилич вышел в четвертьфинал турнира в Стамбуле, где сыграет с Дарси

Хорватский теннисист Марин Чилич (2) вышел в четвертьфинал турнира в Стамбуле, обыграв боснийца Дамира Джумхура со счётом 6:3, 6:2. Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. Марин 1 раз подал навылет совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 10 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса и 1 брейк.

За выход в полуфинал соревнований 28-летний уроженец Меджугорья поспорит с представителем Бельгии Стивом Дарси (8), который также в двух партиях обыграл чеха Иржи Веселы со счётом 6:2, 6:1.