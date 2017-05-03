Шарапова может получить «уайлд-кард» на Уимблдон 20 июня

Организаторы Уимблдона примут решение о возможном предоставлении «уайлд-кард» российской теннисистке Марии Шараповой 20 июня, если к тому времени бывшая первая ракетка мира самостоятельно не гарантирует себе право участия в соревнованиях, сообщает AP. Турнир пройдёт с 3 по 16 июля.

Шарапова вернулась в тур 26 апреля после окончания дисквалификации за употребление мельдония. На своём первом турнире — в Штутгарте — она дошла до полуфинала и набрала 185 очков. В рейтинге WTA Мария на сегодня занимает 262-ю строчку.