Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал в Мюнхене, несмотря на 15 эйсов Копила

Испанец Роберто Баутиста-Агут, получивший от организаторов второй номер посева, вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене, в трёх сетах матча второго круга обыграв румына Мариуша Копила со счётом 4:6, 7:6 (7:3), 7:5. Теннисисты провели на корте 2 часа 29 минут. Баутиста-Агут два раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три из девяти брейк-пойнтов. На счету Копила пятнадцать эйсов, четыре двойные ошибки и три брейка.

За выход в полуфинал Баутиста-Агут сыграет с вышедшим из квалификации немцем Янником Ханфманом.