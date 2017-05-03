Карреньо-Буста обыграл Робредо в Эшториле и в 1/4 финала встретится с Альмагро

Первый сеяный испанец Пабло Карреньо-Буста вышел в четвертьфинал турнира в Эшториле, в двух сетах обыграв соотечественника Томми Робредо со счётом 7:6 (7:5), 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 58 минут. Карреньо-Буста один раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре из пяти брейк-пойнтов. На счету Робредо три эйса, одна двойная ошибка и три брейка.

За выход в полуфинал Карреньо-Буста сыграет с ещё одним соотечественником Николасом Альмагро, который в двух сетах взял верх над португальцем Гастау Элиашем со счётом 6:1, 6:2.