Остапенко вышла в четвертьфинал турнира в Праге, обыграв Возняцки

Елена Остапенко из Латвии вышла в четвертьфинал турнира в Праге, в трёх сетах обыграв датчанку Каролину Возняцки, получившую от организаторов второй номер посева, со счётом 5:7, 6:3, 7:6 (7:5). Теннисистки провели на корте 2 часа 46 минут. Остапенко трижды подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 9 из 23 брейк-пойнтов. На счету Возняцки 7 эйсов и 8 брейков. Счёт в личном противостоянии между теннисистками стал 3-0 в пользу Остапенко, которая уже дважды обыграла Возняцки в 2017 году.