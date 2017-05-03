Конюх вышла в четвертьфинал турнира в Праге, одолев Вондроушову

Седьмая сеяная Ана Конюх из Хорватии вышла в четвертьфинал турнира в Праге, в двух сетах обыграв чешку Маркету Вондроушову со счётом 6:4, 7:6 (7:2). Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут. 19-летняя Конюх, занимающая 33-е место в рейтинге WTA, трижды подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. На счету 17-летней Вондроушовой, расположившейся на 115-й строчке мировой классификации, 4 эйса, 3 двойные ошибки и 4 брейка.

За выход в полуфинал Конюх сыграет с Еленой Остапенко из Латвии.