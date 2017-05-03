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Остапенко: я очень рада, что победила Каролину ещё раз

3 мая 2017, среда. 23:26. Теннис

19-летняя Елена Остапенко из Латвии прокомментировала победу во втором круге турнира в Праге над датчанкой Каролиной Возняцки (2).

«Когда я была юниоркой, я очень много играла в Праге. У меня с этим городом связаны отличные воспоминания. Я даже немного понимаю по-чешски. Но сказать могу всего несколько слов. Например – «спасибо».

Я уже пару раз обыгрывала Возняцки, так что, наверное, чувствовала себя увереннее. Но сегодняшний матч, безусловно, был самым сложным. Мы раньше играли на других покрытиях, да и я не очень люблю медленные корты. Поэтому я очень рада, что победила Каролину ещё раз. Это был тяжёлый матч», — приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Елена Остапенко Каролина Возняцки
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