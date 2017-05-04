Эррани: работаю над тем, чтобы улучшить свою игру на грунте

Итальянка Сара Эррани прокомментировала свою победу над американкой Элисон Риске на турнире в Рабате. В матче второго круга Эррани за три часа взяла верх над соперницей со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (4:7), 6:2.

«Это был действительно тяжёлый матч, сегодня было очень жарко, так что это не было легко. К тому же ветер дул с одной стороны. В первом сете я вела 5:1, но в итоге всё изменилось не в лучшую сторону, и я едва выиграла партию. Зато третий сет я сыграла очень хорошо. Я пыталась быть агрессивной, и это мне помогло. Я чувствую себя хорошо в этом году на грунте и работаю над тем, чтобы улучшить свою игру», — приводит слова Эррани официальный сайт WTA.