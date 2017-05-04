Павлюченкова: я вовремя спохватилась и вернулась в игру

Первая сеяная на турнире в Рабате Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу в матче второго круга над соотечественницей Екатериной Макаровой со счётом 6:2, 7:5. Встреча завершала игровой день и едва не перешла в третий сет.

«Это часто случается, когда девушки, глядя на счёт, понимают, что им нечего терять, и играют изо всех сил. Я же немного ослабила свою концентрацию, начала играть более пассивно, а не агрессивно. Однако успела вовремя спохватиться и вернуться в игру.

Сегодня я чувствую себя очень хорошо, гораздо лучше, чем вчера. Это мой второй матч на грунте, он прошёл лучше. Я знала, что передо мной сильный соперник, поэтому я был готова с самого начала. Здесь условия несколько отличаются в дневное время, но я довольна победой», — приводит слова Павлюченковой официальный сайт WTA.